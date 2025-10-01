Рябков: Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямых рейсов

Это один из тех сюжетов, который отрабатывается в межконсультационный период, отметил замглавы МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения, сейчас Вашингтон рассматривает предложения Москвы, сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы ставим этот вопрос (о возобновлении прямых авиарейсов - прим. ТАСС) перед американцами настойчиво. Это один из тех сюжетов, который отрабатывается в межконсультационный период", - сказал высокопоставленный дипломат.

"И именно сейчас некоторые конкретные соображения, полученные от российской стороны, находятся на рассмотрении в Вашингтоне", - подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД РФ отметил, что такая работа была начата Москвой "еще до того, как были приняты решения Вашингтона по "Белавиа". "Мы, конечно, как позитивный сигнал восприняли это решение Вашингтона применительно к белорусской авиакомпании", - указал Рябков, отвечая на вопрос о перспективах возобновления прямых рейсов между РФ и США после получения "Белавиа" разрешений на полеты в Америку.

Однако, по его словам, "на данный момент продвижения относительно возобновления прямого авиасообщения между Россией и США нет". "Хотя определенный, я повторяю, процесс, технологический режим направления сигналов и их анализа продолжается", - уточнил замминистра.

В сентябре Вашингтон снял санкции с авиакомпании "Белавиа". Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию на финансовые операции с "Белавиа" и ее дочерними структурами.