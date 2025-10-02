Депутат Ивлев: Киев убийством Леонтьева пытается посеять панику на Херсонщине

Депутат Госдумы отметил, что смерть председателя Совета депутатов Новой Каховки "подтверждает стремление киевских фашистов убивать мирных российских граждан"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Убийством председателя Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева действующий киевский режим пытается посеять панику среди населения Херсонской области. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что утром 1 октября Леонтьев подвергся атаке украинского беспилотника в Новой Каховке и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти жизнь депутата.

Ивлев рассказал, что был знаком с Леонтьевым. Он оставил позитивное впечатление человека с ярко выраженной пророссийской позицией, заряженного на успех, нацеленного на помощь людям, отметил депутат Госдумы.

"В прошлом офицер, бизнесмен, он активно помогал своему городу преодолевать кризисные ситуации, особенно после подрыва украинскими террористами плотины Каховской ГЭС и затопления части города. За такими всегда идут люди и таких всегда стремятся выбить враги, чтобы посеять страх и панику среди населения. Его гибель только подтверждает стремление киевских фашистов убивать мирных российских граждан, разрушать школы и больницы", - сказал депутат.

Он выразил соболезнования родственникам погибшего и горожанам Новой Каховки.