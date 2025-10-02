Захарова призвала поддерживать любые шаги по прекращению кровопролития в Газе

По словам официального представителя МИД РФ, Москва надеется, что перемирие примет устойчивый характер

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российская сторона исходит из того, что инициативы и шаги, направленные на прекращение кровопролития в секторе Газа, заслуживают поддержки. К таковым относится и план по урегулированию американского лидера Дональда Трампа, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы знаете, в этом плане есть вещи, которые мы также разделяем, - обратила внимание Захарова на брифинге. - Учитывая, что Россия неизменно выступала за скорейшее прекращение огня и кровопролития в Газе, мы исходим из того, что любые шаги и инициативы, направленные на это, заслуживают поддержки".

Так, план Трампа предусматривает, в частности, "установление режима прекращения огня в палестинском анклаве, освобождение заложников, удерживаемых лиц, начало процесса вывода израильских войск", предполагается снятие блокады, обеспечение беспрепятственного доступа гуманитарной помощи ко всем нуждающимся под эгидой ООН и Международного комитета Красного Креста, а в поддержку данного плана уже выступили ведущие страны арабо-мусульманского мира, указала дипломат. При этом и сама палестинская сторона подтвердила готовность конструктивно взаимодействовать.

По словам официального представителя МИД России, Москва надеется, что перемирие примет устойчивый характер, станет прологом к долгосрочной стабилизации в анклаве, а это, в свою очередь, создаст необходимые условия для запуска масштабных работ по восстановлению инфраструктуры сектора Газа, который практически полностью уничтожен в ходе боевых действий.