Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на "Валдае"

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, российский лидер будет говорить о текущей международной ситуации и ее причинах

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин будет говорить на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" о сегодняшней международной ситуации и ее причинах, в том числе ее истоках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте дождемся с вами выступления президента. Очевидно, что о нынешней ситуации он будет говорить, и о предтече этой ситуации, о возможных формах развития ее", - сказал он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков добавил, что "Валдай" - международный дискуссионный клуб и говорить о международной повестке дня, не упоминая Россию, невозможно. "В целом я ожидаю достаточно интересного, глубокого, концептуального, возможно, дискуссионного выступления президента", - подытожил представитель Кремля.