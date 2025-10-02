Путин: Россия проявила высочайшую устойчивость к санкциям

Такие рестрикции могли бы сломать целую коалицию государств, страна гордится своими гражданами, экономикой и вооруженными силами, подчеркнул президент

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия проявила высочайшую устойчивость к санкциям Запада, которые могли бы сломать целую коалицию государств, поэтому гордится своими гражданами и вооруженными силами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Россия проявила высочайшую степень устойчивости, способность выдерживать сильнейшее внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельную страну, но целую коалицию государств. Мы испытываем в этой связи законную гордость за Россию, наших граждан и за наши вооруженные силы", - сказал президент.