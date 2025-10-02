Путин уверен, что произойдет ренессанс высокого дипломатического искусства

Его суть - в способности вести диалог и договариваться и с соседями и с единомышленниками, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что высокое дипломатическое искусство, которое выражается в умении договариваться как с союзниками, так и с оппонентами, возродится.

"Убежден, мы с вами станем свидетелями своего рода ренессанса, возрождения высокого дипломатического искусства. Его суть - в способности вести диалог и договариваться и с соседями, и с единомышленниками, и, что не менее важно, но более сложно, с оппонентами", - сказал глава государства на пленарной сессии "Валдая".