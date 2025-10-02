Путин: провокации против России всегда заканчивались плохо для провокаторов

Президент РФ отметил, что так было во всех без исключения случаях

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал оппонентов России не провоцировать ее, так как во всех без исключения случаях это заканчивалось плохо для самих провокаторов.

"Не нужно провоцировать. Не было случая, чтобы в конечном счете это не заканчивалось плохо для самого провокатора. Исключений тут не нужно ждать и впредь, их не будет", - заявил он на пленарной сессии "Валдая".