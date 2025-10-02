Путин поддержал инициативы Трампа по палестино-израильскому урегулированию

Они могут стать "светом в конце тоннеля", отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Инициативы и предложения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта могут в конечном счете оказаться "светом в конце тоннеля" для разрешения ситуации в регионе, убежден президент РФ Владимир Путин.

В ходе пленарной сессии "Валдая" он обратил внимание на то, что западная дипломатия "монолога, поучений и приказов" в конечном счете привела к тому, что вместо урегулирования всякий раз получалось лишь обострять конфликты. "Примерам за 30 лет нет числа, - отметил Путин. - Одним из них является палестино-израильский конфликт, который по рецептам западной односторонней дипломатии, грубо игнорирующей историю, традиции, идентичность, культуру живущих там народов, решить не получается".

Не получается и в целом стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке такими западными методами, которая к тому же стремительно деградирует, указал российский лидер. "Сейчас, как мы знаем, мы знакомимся более подробно с инициативами президента [США Дональда] Трампа. Мне кажется, что здесь какой-то свет в конце тоннеля все-таки может появиться", - убежден глава государства.