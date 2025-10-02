Путин назвал ослабление диктата преимуществом многополярного мира
16:58
СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Многополярный мир имеет свои плюсы и минусы. Один из плюсов - это ослабление диктата, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".
"Возможности и опасности многополярного мира неотделимы друг от друга. Конечно, ослабление диктата, наличие которого отличало предыдущий период, расширение пространства свободы для всех - это несомненное благо", - считает глава российского государства.
Одновременно с этим, отметил президент, в условиях многополярности "сложнее найти и установить этот станок в прочный баланс, что само по себе явный и чрезвычайный риск".