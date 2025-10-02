Путин назвал ослабление диктата преимуществом многополярного мира

Возможности и опасности многополярного мироздания неотделимы друг от друга, подчеркнул президент

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Многополярный мир имеет свои плюсы и минусы. Один из плюсов - это ослабление диктата, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Читайте также

Это выступление ждал весь мир. Путин призвал западные элиты уняться и спать спокойно

"Возможности и опасности многополярного мира неотделимы друг от друга. Конечно, ослабление диктата, наличие которого отличало предыдущий период, расширение пространства свободы для всех - это несомненное благо", - считает глава российского государства.

Одновременно с этим, отметил президент, в условиях многополярности "сложнее найти и установить этот станок в прочный баланс, что само по себе явный и чрезвычайный риск".