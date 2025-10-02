Путин: в мире набирает силу новая волна фактической деколонизации

Редакция сайта ТАСС

© Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Сейчас в мире набирает силу новая волна фактической деколонизации, когда прежние колонии обретают наряду с государственностью суверенитет в различных сферах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Сейчас набирает силу новая волна фактической деколонизации, когда бывшие колонии, помимо государственности, обретают политический, экономический, культурный и мировоззренческий суверенитет", - отметил российский лидер.