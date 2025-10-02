Путин назвал русскими солдатами всех, кто "любит Россию и служит ей"
16:28
обновлено 17:01
СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Русскими солдатами являются не только этнические русские, но и все, кто "любит Россию и служит ей". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая", процитировав высказывание Петра I.
"Когда говорю русские, я имею в виду не чисто этнических русских людей, у которых написано "русский" в паспорте, - отметил президент. - Напомню в этой связи [слова] Петра I. <…> Петр I сказал: "Русский - это тот, кто любит Россию и служит ей".
Путин отметил, что аналогичное отношение к определению "русский солдат" подхватили "люди разных вероисповеданий и разных национальностей". "[Они] с гордостью говорят: "Я русский солдат". Так оно и есть", - подчеркнул глава государства.