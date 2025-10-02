Путин: в Европе создан специальный центр, который сопровождает все шаги ВСУ
СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Специальный центр, который подпитывает ВСУ разведданными, поставляет оружие и проводит обучение, создан в Европе, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".
"Центр же создан специально в Европе, который, по сути, сопровождает все, что делают ВСУ. Информацией подпитывает, разведданные из космоса передает, оружие поставляет, учит. И повторяю, инструкторы принимают участие не только в подготовке, но и в выработке решений, а то и в их реализации", - сказал Путин.
По словам президента, это серьезный вызов для РФ, но российская армия, российское государство и российская оборонная промышленность быстро адаптировались к этому вызову.