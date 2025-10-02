Путин: переименование Минобороны США в "министерство войны" звучит агрессивно
16:32
обновлено 16:43
СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Переименование Минобороны США в "министерство войны" звучит агрессивно, "как корабль назовешь, так и поплывет".
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".
"Можно сказать, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Какой-то смысл, наверное, в этом есть. Звучит это несколько агрессивно", - отметил он.