Путин: переименование Минобороны США в "министерство войны" звучит агрессивно

Как корабль назовешь, так он и поплывет, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Переименование Минобороны США в "министерство войны" звучит агрессивно, "как корабль назовешь, так и поплывет".

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Можно сказать, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Какой-то смысл, наверное, в этом есть. Звучит это несколько агрессивно", - отметил он.