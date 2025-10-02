Путин: у России нет агрессивных намерений против третьих стран

Президент РФ отметил, что министерство обороны страны обеспечивает безопасность россиян

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия не имеет агрессивных намерений в отношении третьих стран, а министерство обороны страны обеспечивает безопасность россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая", отвечая на вопрос о переименовании Минобороны США в "министерство войны".

"У нас - министерство обороны. Мы из этого всегда исходили, всегда исходим и будем исходить. У нас нет агрессивных намерений в отношении третьих стран. У нас министерство обороны. И цель министерства обороны - обеспечить безопасность российского государства и народов Российской Федерации", - отметил Путин.