Путин ответил на слова про "бумажного тигра"

РФ успешно противостоит НАТО, отметил российский лидер

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ответ на слова про "бумажного тигра" заявил, что Россия сегодня успешно противостоит НАТО. Об этом он сказал на пленарной сессии "Валдая".

"Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и значит, это бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?" - задался вопросом Путин, обсуждая с модератором сессии слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия - "бумажный тигр".

Ранее российский лидер, говоря о ситуации в зоне СВО, отметил, что российская армия сегодня является самой боеспособной и практически по всей линии фронта СВО войска РФ уверенно идут вперед.

"Нам самое главное - быть уверенными в себе, а мы в себе уверены", - заключил он.