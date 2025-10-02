Путин: ВСУ уничтожают своих же бойцов заградотрядами или с беспилотников

Украинским военным даже трудно сдаться в плен, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. ВСУ уничтожают своих же солдат заградотрядами или с помощью беспилотников, особенно когда они пытаются сдаться в плен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Им [военным ВСУ] трудно сдаться в плен, потому что или заградотряды их уничтожают, когда видят, что кто-то пытается сдаться в плен, или с беспилотников их уничтожают. А беспилотниками часто управляют и наемники из всяких разных стран - им вообще наплевать на украинцев, они их уничтожают и все", - сказал он.