Путин надеется, что Киев найдет в себе силы сесть за стол переговоров
Редакция сайта ТАСС
16:41
обновлено 17:10
СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Киев найдет в себе силы сесть за стол переговоров.
Читайте также
"Мозги промывают, но сознание меняется". Заявления Путина об Украине на "Валдае"
"Надеюсь, что это понимание [необходимости переговоров] лидерам киевского режима придет. И они все-таки найдут в себе силы для того, чтобы сесть за стол переговоров", - сказал он на пленарной сессии "Валдая".