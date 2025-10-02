Путин надеется, что Киев найдет в себе силы сесть за стол переговоров

Президент РФ также надеется, что понимание важности этой темы придет лидерам киевского режима

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Киев найдет в себе силы сесть за стол переговоров.

"Надеюсь, что это понимание [необходимости переговоров] лидерам киевского режима придет. И они все-таки найдут в себе силы для того, чтобы сесть за стол переговоров", - сказал он на пленарной сессии "Валдая".