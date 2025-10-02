Реклама на ТАСС
Путин заявил, что пока неизвестна даже реакция Израиля на план Трампа по Газе

Важны даже не публичные заявления, а как израильское руководство по сути к этому будет относиться, подчеркнул президент РФ
16:59
обновлено 17:41
СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Реакция Израиля на план руководства США по разрешению ситуации в секторе Газа пока неизвестна, а также непонятно, готов ли он соблюдать его условия, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Важно, конечно, и отношение к этому Израиля. Мы пока тоже этого не знаем - как Израиль это воспринял. Я даже не знаю публичных на этот счет заявлений, просто не успел посмотреть, но важны даже не публичные заявления, а как израильское руководство, по сути, к этому будет относиться, будет ли оно выполнять все, что там предложено президентом Соединенных Штатов [Дональдом Трампом]", - сказал Путин.

Он отметил, что пока остается множество аспектов, по которым потребуются разъяснения. "Очень много вопросов. Но в целом, если все эти позитивные вещи, о которых я сказал, будут происходить, то это, конечно, прорыв. Прорыв может быть весьма положительным", - добавил российский лидер.

Белый дом ранее опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно. 

