Путин признался, что его удивил недавний удар Израиля по Катару

В то же время президент РФ не прокомментировал отсутствие реакции американского лидера Дональда Трампа на инцидент

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии на пленарной сессии "Валдая" признался, что его удивил недавний удар Израиля по Катару.

Читайте также

Это выступление ждал весь мир. Путин призвал западные элиты уняться и спать спокойно

Модератор пленарной сессии поинтересовался у российского лидера, не удивило ли его, когда "один союзник США, Израиль, нанес удар по другому союзнику США, Катару". "Удивило", - признался в ответ президент.

"А реакция президента США [Дональда Трампа]? Вернее, отсутствие ее", - уточнил модератор. В ответ на это глава государства многозначительно развел руками и промолчал.