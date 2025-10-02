Путин: "гендерный терроризм" в отношении детей многих не устраивает на Западе
СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Многих на Западе не устраивает процветающий там "гендерный терроризм" в отношении детей, и люди приезжают в Россию, чтобы от этого защититься, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".
Он отметил, что после указа об упрощенном получении разрешения на временное пребывание в РФ иностранцами, заявившими о поддержке российских традиционных ценностей, растет число прибывших в страну иностранных граждан, прежде всего из европейских стран.
"Там гендерный терроризм, я бы так сказал, в отношении детей очень многих не устраивает, и люди ищут "тихие гавани", к нам приезжают", - констатировал Путин.
"Будем всячески их поддерживать, насколько это возможно", - заверил он.
В сентябре 2024 года вступил в силу президентский указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Граждане 47 недружественных стран, несогласные с распространяемыми у них на родине идеологическими установками, смогли в упрощенном порядке запросить разрешение на временное проживание в России.