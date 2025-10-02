Путин: США хотят не дать другим получать энергоресурсы РФ

Президент России отметил, что Вашингтон сам покупает у Москвы уран

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему продолжают покупать уран у России, несмотря на свои же попытки не дать другим странам получать российские энергоресурсы. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Соединенные Штаты у нас действительно уран покупают, - напомнил он. - Но вот вы спросили: а почему же США сами покупают, а другим покупать наши энергоресурсы вроде стараются запретить. Ответ простой и дан еще нам с вами в латинскую эпоху. Все хорошо знают фразу: то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Вот, что это значит".