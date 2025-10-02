Путин вспомнил, как в пижаме пил кофе дома у Тони Блэра

Президент рассказал, что был в гостях у британского экс-премьера и ночевал у него дома

Тони Блэр и президент России Владимир Путин © PA Images via Reuters Connect

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что был лично знаком с бывшим британским премьером Тони Блэром и даже ночевал у него дома.

"Я его лично знаю. Больше того, я был у него в гостях, ночевал у него дома. Мы с ним с утра в пижамах кофе пили", - с улыбкой вспомнил Путин, выступая на пленарной сессии "Валдая".

На вопрос модератора сессии о том, был ли кофе хорошим, президент ответил: "Да, вполне".