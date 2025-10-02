Путин уличил Запад в умалчивании Мюнхенского сговора

Президент РФ отметил, что западные страны "стыдливо забывают" о нем

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Запад "стыдливо забывает" о Мюнхенском сговоре с Гитлером, который разделил Чехословакию, поднимая при этом на поверхность пакт Молотова-Риббентропа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Начали поднимать на поверхность пакт Молотова-Риббентропа, при этом стыдливо забывая о Мюнхенском сговоре 1938 года, как будто этого не было, как будто премьер-министр [Великобритании Невилл Чемберлен] тогда не приехал в Лондон после встречи в Мюнхене, не потряс на трапе самолета договором с Гитлером. С Гитлером подписали договор. Потряс им: "Я привез мир", - сказал Путин.

Президент добавил, что уже тогда в Великобритании были люди, которые сказали, что теперь война неизбежна - это был Уинстон Черчилль. "Говорили, что пакт Молотова-Риббентропа ужас, Советский Союз сговорился с Гитлером. Но а вы то накануне сговорили с Гитлером и разделили Чехословакию. Как будто этого не было. Пропагандистски, да, можно вбивать людям в голову все эти несовместимости, но, по сути, мы то знаем как было на самом деле", - сказал Путин.