Путин: украинские ДРГ неоднократно атаковали Курскую и Смоленскую АЭС

Президент РФ отметил, что такие атаки ничем не отличаются от действий "террористических групп" вокруг Запорожской атомной электростанции

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Украинские диверсионно-разведывательные группировки неоднократно подрывали ЛЭП на Курской и Смоленской атомных электростанциях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Диверсионно-разведывательные группы ВСУ и в прежние месяцы, даже в прошлом году предпринимали неоднократные попытки и делали это - подрывали линии высоковольтных электропередач на Курской атомной электростанции, на Смоленской атомной электростанции. Пробирались туда лесами и подрывали их", - сказал Путин, отметив, что российский специалисты "очень быстро восстанавливали" все повреждения.

Президент указал, что атаки на Курскую и Смоленскую АЭС ничем не отличаются от действий "террористических групп" вокруг Запорожской атомной электростанции. "Это очень опасная практика, и лучше бы ее прекратить. Надеюсь, это как-то дойдет до тех, кто этим занимается", - подчеркнул российский лидер.