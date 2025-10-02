Путин назвал пиратством задержание Францией танкера у ее берегов
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Задержание Францией танкера у берегов страны является пиратством, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".
"Это пиратство. Потому что - да, этот случай мне известен, - танкер захвачен в нейтральных водах, без всякого основания. И там, видимо, искали какие-то, может быть, военные грузы, беспилотники, еще что-то такое. Ничего там этого нет. Ну и не было, и быть не может", - отметил российский лидер.
Кремль не владеет информацией о том, что за нефть перевозит задержанный у берегов Франции танкер, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
"Я не знаю, что это за нефть, каково ее происхождение. Мы не располагаем информацией об этом. Это коммерческая продажа энергоресурсов", - сказал он.
Ранее прокуратура французского города Бреста начала расследование в отношении танкера, остановленного ВМС Франции, в связи с подозрением в нарушении морского права. Agence France-Presse приводит два названия танкера - Pushpa и Boracay, он ходит под флагом Бенина. В прокуратуре не уточнили, какие конкретно нарушения вменяются экипажу или владельцам судна, заявив, что расследование ведется по факту возможного "отсутствия обоснования национальной принадлежности судна или флага" и "отказа подчиниться". По информации агентства, в случае подтверждения подозрений прокуратуры нарушителям может грозить год лишения свободы и штраф €150 тыс.