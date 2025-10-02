Путин назвал Трампа комфортным собеседником

Американский лидер умеет слушать и слышать, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп является комфортным собеседником, в общении он умеет слушать и слышать, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"На мой взгляд, президент Трамп - мы знакомы с ним давно, он так любит и эпатировать немножко, мы все это видим, во всем мире это видят, - но он, в принципе, такой человек, который умеет слушать, как ни странно, слушает, слышит реагирует. То есть, в принципе, [он] такой комфортный собеседник, я бы сказал", - отметил Путин.

"И то, что мы предприняли попытку найти, поискать и найти возможные варианты решения украинского кризиса, на мой взгляд, это неплохо", - добавил глава российского государства.