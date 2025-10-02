Статья
"У нас с ним свои отношения". Путин о Трампе и США на "Валдае"
Редакция сайта ТАСС
17:35
ТАСС собрал главные заявления российского лидера об отношениях РФ и США
- Путин заявил, что утверждение американского лидера Дональда Трампа, назвавшего РФ "бумажным тигром", могло быть высказано им с иронией. В ходе сессии модератор дискуссии Федор Лукьянов в шутку предложил российскому лидеру подарить Трампу вырезанные из бумаги фигуры тигров. "Да нет, у нас с ним свои отношения, мы там знаем, что друг другу дарить. Мы к этому относимся очень спокойно. Я не знаю, в каком контексте это (сравнение РФ с "бумажным тигром" - прим. ТАСС) было сказано, как - с иронией, может быть, было сказано <…>. Вот он сказал своему собеседнику: "бумажный тигр", а дальше может что следовать - идите тогда и разберитесь с этим "бумажным тигром", - отметил Путин.
- Президент заявил, что Россия сегодня успешно противостоит НАТО. "Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и значит, это бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?" - задался вопросом Путин.
- Российский лидер заявил, что переименование Минобороны США в "министерство войны" звучит агрессивно, "как корабль назовешь, так и поплывет".
- Советский Союз в свое время навязывал другим свою политическую систему, впоследствии эту эстафету перехватили США, указал Путин.
- Как заявил президент, Вашингтон сейчас руководствуется прежде всего своими собственными интересами, это рационально, но тогда и Москва оставляет за собой такое право.
- По словам Путина, администрация президента США говорит о желаниях иногда и прямолинейно. "Зато без лишнего лицемерия", - добавил Путин.
- Взгляды России и США на многие проблемы в мире не сходятся, но для таких крупных держав это нормально, заявил президент. Он отметил важность мирного решения подобных противоречий.