Путин рассказал, что обсуждал с Трампом восстановление отношений РФ и США

Речь в этом случае шла, хоть и поверхностно, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе визита на Аляску "поверхностно" обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом восстановление двусторонних отношений.

"Все-таки так или иначе речь в этом случае шла, хоть и поверхностно, но о восстановлении российско-американских отношений, которые находятся не просто в тупике, а на самом низком уровне за все времена, которые можно только припомнить", - рассказал Путин на пленарной сессии "Валдая".

Российский лидер отметил, что благодарен Трампу за то, как он организовал саммит на Аляске. "И мне кажется, что сам факт нашей встречи, сам факт визита <...> - все это все-таки такие знаки, направленные на то, чтобы подумать и о восстановлении двусторонних отношений. И, на мой взгляд, это хорошо для всех: и для нас в двустороннем плане, и для всего международного сообщества", - резюмировал он.