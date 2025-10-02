Путин сообщил, что считает Си Цзиньпина своим другом

Президент отметил, что у него с председателем КНР установились очень доверительные личные отношения

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом.

"Я сейчас перехожу к моему визиту в Китай, и мы, когда разговаривали с моим другом, я считаю, действительно, председателя КНР господина Си Цзиньпина своим другом, у нас установились очень доверительные личные отношения. Он так и сказал: "Мы в Китае приветствуем, - причем, не на публику он сказал, а когда мы с ним вдвоем разговаривали, - приветствуем в Китае восстановление и нормализацию российско-американских отношений. Если от нас что-то зависит, будем всячески этому способствовать". Но визит в Китайскую Народную Республику, он имел, конечно, гораздо более обширный характер", - сказал Путин на пленарной сессии "Валдая".

По его словам, РФ и Китай, помимо общей истории в борьбе с нацизмом, а потом и с японским милитаризмом, связывает дух союзничества. Во время празднования Дня Победы в Москве, а потом и в Китае, лидеры обсудили развитие двусторонних отношений в экономике, гуманитарной, культурной сферах, в сфере образования.

"Некоторые инициативы Си Цзиньпина, по глобальному управлению например, они очень коррелируются с нашими идеями евразийской безопасности. И это было очень важно, сверить часы и по этим вопросам, действительно, в прямом смысле этого слова, глобального характера, двустороннего и глобального. Поэтому я высоко оцениваю результаты, и это, на мой взгляд, было еще одним хорошим шагом вперед в развитии наших отношений", - добавил президент РФ.