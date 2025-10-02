Путин отметил, что Россия готова продолжать дискуссию с США по Украине

Президент отметил, что рассказывал о возможных вариантах урегулирования американским коллегам

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос, говорил ли он Трампу что-то про историю Украины во время саммита на Аляске. Разговор при этом был открытым, "по-честному говорили", рассказал он на пленарной сессии "Валдая".

"Нет", - ответил Путин на соответствующий вопрос модератора. Когда в зале рассмеялись, Путин остановил зал: "Не смешно. Я рассказывал другим моим американским собеседникам, я не буду скрывать, мы реально говорили о возможных вариантах урегулирования [украинского конфликта - прим. ТАСС]", - отметил российский лидер.

Президент также отметил, что не знает, что из этого получится, "но мы готовы продолжать эту дискуссию".