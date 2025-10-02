Путин заверил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая

Президент РФ отметил, что последствия будут самые положительные

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия введет безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики в ответ на недавнее аналогичное решение Пекина, заявил президент РФ Владимир Путин.

Читайте также

"Уймитесь, спите спокойно". Путин обратился к западным элитам на "Валдае"

"Что касается наших ответных шагов, и я уже и в Пекине об этом сказал, мы все сделаем зеркально", - заверил российский лидер на пленарной сессии "Валдая".

"Объявление о безвизовом въезде граждан России на территорию Китайской Народной Республики было для нас неожиданным, - признался Путин. - Это была инициатива председателя [КНР Си Цзиньпина], и это была приятная неожиданность". При этом последствия, по его словам, будут самые положительные: "Потому что база межгосударственных отношений создается прежде всего на человеческом уровне. А количество людей, которые будут посещать КНР с разными целями: с туристическими, с научными, с образовательными, будет, конечно, в разы больше, чем сейчас, на порядок больше".

В обратную сторону, убежден президент, это тоже будет работать. "Речь идет прежде всего о туристах, которые знакомятся с жизнью КНР с нашей стороны и с Россией - с китайской стороны. На самом деле, это вещи фундаментального характера. Мы это приветствуем и всячески будем способствовать этому процессу", - подчеркнул российский лидер.