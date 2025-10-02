Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
Молния

Путин назвал отвратительным злодеянием убийство Чарли Кирка

Президент считает это событие признаком глубокого раскола в обществе в США
Редакция сайта ТАСС
18:15
обновлено 18:41
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка, которое произошло практически в прямом эфире, стало отвратительным злодеянием, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Читайте также

"У нас с ним свои отношения". Путин о Трампе и США на "Валдае"

"Это отвратительное злодеяние, тем более в прямом эфире, по сути дела, мы все это видели. Это действительно отвратительно выглядело, ужасно. Я прежде всего, конечно, приношу свои соболезнования семье господина Кирка и всем его близким. Мы сочувствуем и сопереживаем", - отметил российский лидер. 

Он отметил, что Кирк защищал традиционные ценности. "Которые, кстати говоря, с оружием в руках приехал защищать и Майкл Глосс (сын замдиректора ЦРУ США погиб весной 2024 года в зоне СВО - прим. ТАСС) и отдал за это свою жизнь - он отдал свою жизнь здесь, в борьбе за эти ценности, в качестве российского солдата. А Кирк там, в Соединенных Штатах, отдал свою жизнь, по сути, в борьбе за те же самые ценности - в чем разница? Да практически разницы никакой нет. И, кстати говоря, сторонники Кирка в США должны знать, что здесь, у нас в России, есть американцы, которые так же борются и так же готовы отдать свои жизни за это, и отдают", - уточнил российский лидер.

Президент считает убийство Кирка признаком глубокого раскола в обществе в США.

"В [Соединенных] Штатах, на мой взгляд, нет необходимости нагнетать обстановку вовне, потому что руководство страны пытается навести порядок внутри", - отметил Путин.

"Я сейчас не хочу ничего комментировать, это не наше дело, но по-моему [Соединенные] Штаты идут по этому пути", - добавил он. 

Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссия