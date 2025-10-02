Молния

Путин назвал отвратительным злодеянием убийство Чарли Кирка

Президент считает это событие признаком глубокого раскола в обществе в США

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка, которое произошло практически в прямом эфире, стало отвратительным злодеянием, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Это отвратительное злодеяние, тем более в прямом эфире, по сути дела, мы все это видели. Это действительно отвратительно выглядело, ужасно. Я прежде всего, конечно, приношу свои соболезнования семье господина Кирка и всем его близким. Мы сочувствуем и сопереживаем", - отметил российский лидер.

Он отметил, что Кирк защищал традиционные ценности. "Которые, кстати говоря, с оружием в руках приехал защищать и Майкл Глосс (сын замдиректора ЦРУ США погиб весной 2024 года в зоне СВО - прим. ТАСС) и отдал за это свою жизнь - он отдал свою жизнь здесь, в борьбе за эти ценности, в качестве российского солдата. А Кирк там, в Соединенных Штатах, отдал свою жизнь, по сути, в борьбе за те же самые ценности - в чем разница? Да практически разницы никакой нет. И, кстати говоря, сторонники Кирка в США должны знать, что здесь, у нас в России, есть американцы, которые так же борются и так же готовы отдать свои жизни за это, и отдают", - уточнил российский лидер.

Президент считает убийство Кирка признаком глубокого раскола в обществе в США.

"В [Соединенных] Штатах, на мой взгляд, нет необходимости нагнетать обстановку вовне, потому что руководство страны пытается навести порядок внутри", - отметил Путин.

"Я сейчас не хочу ничего комментировать, это не наше дело, но по-моему [Соединенные] Штаты идут по этому пути", - добавил он.