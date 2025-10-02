Путин: Россия все вопросы с Швецией решила в Полтавском сражении

Президент РФ отметил, что больше между государствами их нет

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия все свои вопросы со Швецией решила в ходе Полтавского сражения и больше между государствами проблем нет, заявил президент России Владимир Путин, комментируя вступление Швеции в НАТО.

"Все, что Россия хотела, она решила со Швецией в результате Полтавского сражения. Это было давно, никаких проблем у нас больше нет", - сказал Путин на пленарной сессии "Валдая".