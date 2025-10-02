Путин: НАТО не спросит финнов, если захочет разместить атомное оружие в Финляндии

Все знают, как принимаются решения в альянсе, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Североатлантический альянс не будет спрашивать согласия Хельсинки, если захочет разметить в Финляндии атомное оружие, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Нам из Финляндии говорили: мы не допустим появления какого-то опасного для России оружия, тем более атомного оружия. Но, извините, простите, фиг его знает. Мы же знаем, как решения в НАТО принимаются, кто их спрашивать-то будет, финнов", - отметил Путин.

Он рассказал про свой телефонный разговор с прежним президентом Финляндии Саули Ниинистё: "У нас добрые с ним отношения были, мы и в хоккей вместе играли неоднократно. Он говорит: "Ну вот, Норвегия же в НАТО, и ничего". "И ничего хорошего", - добавил Путин.