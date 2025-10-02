Путин: у России нет дронов, способных долететь до Лиссабона

И целей у РФ там нет, отметил российский лидер

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет дронов, которые способны долететь до Лиссабона, отметив, что и целей у России там нет.

"Как вы понимаете, если серьезно, у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают, есть [дроны] определенные и большой дальности, но целей там [в Лиссабоне] нет, что самое-то главное", - сказал он на пленарной сессии "Валдая".

Президент в шутку подчеркнул, что не будет больше отправлять дроны в европейские страны - ни во Францию, ни в Данию. "Не буду больше [отправлять дроны]. <…> Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще-то летают? <…> Вы знаете, там развлекаются люди, которые когда-то развлекались по поводу неопознанных летающих объектов, НЛО. Но там столько чудаков, как и у нас, кстати говоря. Ничем не отличаются, особенно молодые люди. Они сейчас будут запускать вам каждый день <…> - вот и пусть ловят там все это", - сказал Путин.

По словам главы государства, заявления о так называемых российских дронах в странах Евросоюза делаются лишь для "выполнения указаний вашингтонского обкома". "Это тоже один из способов нагнетания обстановки, в целом чтобы выполнить указания вашингтонского обкома и повысить расходы на оборону", - заметил российский лидер.