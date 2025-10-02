Путин назвал обвинения Запада в адрес БРИКС нервной реакцией на успех

В ходе дискуссии на пленарной сессии "Валдая" президент РФ обратил внимание на быстрорастущие рынки Африки, США, Южной Азии, темпы роста которых будут только увеличиваться

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Обвинения стран коллективного Запада в адрес БРИКС являются не более чем "нервной реакцией на успех", которого неизбежно достигают страны - участницы объединения, убежден президент РФ Владимир Путин.

В ходе дискуссии на пленарной сессии "Валдая" глава государства обратил внимание на быстрорастущие рынки Африки, США, Южной Азии, темпы роста которых будут только увеличиваться. Так, отметил он, БРИКС сегодня уже занимает порядка 40% мирового ВВП, страны Евросоюза - 23%, Северная Америка - 20%. "И темп-то нарастает, посмотрите долю стран "семерки" 10-15 лет назад и сейчас. Тенденция продолжается. А мы что хотим? Мы хотим встроиться в эту тенденцию развития", - подчеркнул Путин.

"И мы хотим больше всем вместе, в том числе с основными странами БРИКС, работать на этих рынках, в Африке, за которой тоже очень большое будущее, - продолжил президент РФ. - В Южной Азии и в Восточной [Азии] то же самое происходит, там огромные перспективы развития для человечества. И эти страны будут стремиться к тому, чтобы средний уровень жизни граждан этих стран рос и приближался к тем государствам, где он достаточно высокий сегодня". "Это неизбежно будет борьба за достижение этого результата. А мы хотим вписаться в эту совместную позитивную работу. Что же здесь агрессивного? Это только немножко нервная реакция на наш успех, вот это что такое", - объяснил Путин.