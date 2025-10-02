Путин: РФ и Индии нужно "разблокировать возможности" по сотрудничеству в экономике

Российский лидер обратил внимание, что торговый оборот Москвы с Нью-Дели составляет около $63 млрд

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия и Индия обладают большим потенциалом в рамках экономического сотрудничества, но странам нужно решить ряд задач, чтобы разблокировать все имеющиеся возможности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Российский лидер обратил внимание, что торговый оборот РФ с Индией составляет около $63 млрд, а с Белоруссией - $50 млрд. При этом в Индии проживает 1,5 млрд человек, а в Белоруссии - 10 млн.

"Это явно не соответствует нашим потенциальным возможностям, абсолютно не соответствует. И здесь нам нужно решить целый ряд задач, чтобы разблокировать наши возможности и потенциальные преимущества", - подчеркнул Путин.

Он указал, что в первую очередь странам нужно решить вопросы, связанные с логистикой, а также с финансированием и "прохождением оплаты". "Здесь есть над чем работать и есть возможности, как это делать. Это можно делать и в рамках инструментов БРИКС, это можно делать на двусторонней основе, используя рупии, используя валюты третьих стран, используя электронные формы расчетов", - констатировал глава государства.

Путин отметил, что у России и Индии есть "дисбаланс торгового баланса", и страны вместе думают над тем, как "облагородить этот товарооборот". "Я совсем недавно, буквально несколько дней назад, дал еще одно поручение правительству, сопредседателю межправкомиссии с нашей стороны, [первому вице-премьеру РФ Денису] Мантурову, чтобы он с коллегами из правительства продумал все возможные варианты развития торгово-экономических связей. И сейчас правительство России работает над этим и будет предлагать нашим индийским друзьям соответствующие совместные шаги", - заключил президент РФ.