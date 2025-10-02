Путин рассказал, что у него были хорошие отношения с бывшими главами Финляндии

Все время обсуждали какие-то вопросы, приграничные, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что всегда имел хорошие отношения с предыдущими руководителями Финляндии, в отличие от настоящего времени.

"У меня очень добрые были всегда отношения с предыдущими руководителями. Приезжали, они к нам приезжали, все время обсуждали какие-то вопросы, приграничные, такие-сякие, движение транспорта. Ну комфортность", - сказал он на пленарной сессии "Валдая".

Сейчас же президент допускает, что у националистической части общества Финляндии возникли опасения, что "это тихой сапой Россия залезает в Финляндию".

"Ну, введите ограничения административного, правового характера. Почему не сделать этого?" - сказал Путин.