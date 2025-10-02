Путин: для Запада геополитика оказалась важнее идеологии в вопросе развала СССР

Президент РФ отметил, что уже в 1990-е годы спецслужбы западных стран поддерживали международных террористов на Северном Кавказе, оказывая им самую разнообразную помощь

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Страны Запада после развала Советского Союза вопреки отсутствию идеологических разночтений продолжили политику по расколу России, опираясь на свои геополитические интересы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Российский лидер напомнил, что уже в 1990-е годы спецслужбы западных стран поддерживали международных террористов на Северном Кавказе, оказывая им самую разнообразную помощь.

"Это и есть геополитическая борьба. Плевать хотели уже на все идеологические разногласия, их нет - ну и ладно. Мы должны додавить остаток Советского Союза, самую большую ее часть, и сделать то, о чем говорил [бывший государственный деятель США Збигнев] Бжезинский, - расколоть [Россию] как минимум на четыре части", - рассказал Путин о политике ряда стран Запада в тот период.

Президент России отметил, что некоторые крупные страны мира знают, что и в отношении них вынашивались подобные планы, а идеологические разночтения являются лишь ширмой. "Борьба интересов всегда происходит на международной арене. Вопрос в том, насколько мы сможем выстроить таким образом нашу практическую работу, чтобы искать консенсус между собой, добиваться баланса интересов", - подчеркнул российский лидер.