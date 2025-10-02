Путин: России и КНР нужно дорожить сложившимися отношениями

Президент РФ призвал укреплять взаимодействие между двумя странами

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия и Китай находятся на правильном пути двусторонних отношений, и нужно дорожить ими. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Читайте также

"Уймитесь, спите спокойно". Путин обратился к западным элитам на "Валдае"

В ходе дискуссии к главе государства обратился представитель Китайского института инноваций и развития, попросив передать личное послание китайскому народу.

"Я могу только сказать моим китайским братьям и сестрам, что мы с вами на правильном пути. Нужно так держать, нужно дорожить сложившимися между нами отношениями и делать все, что зависит от каждого из нас [для их сохранения]", - сказал Путин.

Он призвал укреплять взаимодействие между двумя странами, где бы жители ни находились - "на вершинах власти, либо просто у станка, либо в театре, либо в кино, либо в высшем или среднем учебном заведении". "Оно [сотрудничество] в высшей степени важно как для китайского, так и российского народа. Я вас хочу поблагодарить за все, что вы делали до сих пор, и хочу пожелать вам успеха. Мы со своей стороны, и я уверен и председатель Си Цзиньпин, мы сделаем все для того, чтобы вас поддержать", - заключил Путин.