Путин "назвал" себя экс-главой ЦРУ и сам пошутил над этой оговоркой

Рассказывая о становлении в 1990-е годы отношений между Россией и странами Запада, президент РФ вспомнил о том, как были обмануты ожидания тех россиян, кто считал, что после распада СССР отношения с Западом станут "по-семейному хорошие"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на четвертом часу выступления на "Валдае" оговорился, назвав себя экс-главой ЦРУ, а не ФСБ, затем пошутил и поделился интересным воспоминанием на этот счет.

Рассказывая о становлении в 1990-е годы отношений между Россией и странами Запада, Путин вспомнил о том, как были обмануты ожидания тех россиян, кто считал, что после распада СССР отношения с Западом станут "по-семейному хорошие". Он признался, что сложившаяся по-иному ситуация стала неожиданной даже для него, бывшего сотрудника внешней разведки Советского Союза.

"А нет, все-таки наши тогдашние оппоненты - так уж назовем… Я что увидел как директор ЦРУ? Ой", - сказал Путин.

Оговорившись, он пошутил: "Будущий [директор]".

"Меня в свое время Буш знакомил с бумагами секретными в присутствии директора ЦРУ. А тот сказал: "Господин президент, вы ознакомились вот с этими бумагами? Прошу расписаться, у нас такой порядок". Я говорю: "Ну, ладно", - взял расписался", - добавил Путин.