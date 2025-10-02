Реклама на ТАСС
Путин "процитировал" Макрона на манер Наполеона

Президент предположил, что захватом танкера власти Франции пытаются спровоцировать Россию на "какие-то активные действия"
Редакция сайта ТАСС
19:24

Президент Франции Эмманюэль Макрон

© REUTERS/ Gonzalo Fuentes

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проиллюстрировал ситуацию с задержанием Францией нефтяного танкера цитатами в наполеоновском стиле.

"Уймитесь, спите спокойно". Путин обратился к западным элитам на "Валдае"

Выступая на форуме "Валдай", российский лидер предположил, что захватом танкера власти Франции пытаются отвлечь внимание населения от внутриполитических проблем и перенести "напряжение на внешний контур".

"Возбудить какие-то другие силы, другие страны, в частности Россию, спровоцировать нас на какие-то активные действия и сказать французам: "Французы, ко мне! Сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе". Как Наполеон", - сказал Путин.

На реплику модератора, что сравнение с Наполеоном льстит французскому президенту Эмманюэлю Макрону, президент РФ заметил, что он хорошо знает своего коллегу, и у них хорошие, добрые отношения. 

