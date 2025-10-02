Эксперт Карпович: Путин и Трамп скоро могут обсудить вопросы стратстабильности

В двухсторонних отношениях всегда большое значение имеет восприятие личности собеседника, лидера другого государства, отметил проректор Дипломатической академии МИД РФ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Личное общение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дает возможность возобновления полномасштабного, субстантивного диалога между странами, лидеры на последующих встречах могут обсудить вопросы стратегической стабильности и ядерных вооружений. Такое мнение высказал ТАСС проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович.

"С приходом республиканской администрации, Дональда Трампа в Белый дом коренным образом изменились отношения между Россией и США. Мы начали разбирать все накопившиеся завалы за годы предыдущей администрации США, - сказал Карпович. - Ситуация при предыдущей администрации США была настолько доведена до крайней точки, что мы буквально стояли на краю серьезного глобального кризиса. И совершенно никакого общения между президентами России и США не было". По его словам, Владимир Путин и Дональд Трамп неоднократно общались по телефону, потом возникла возможность общения в ходе саммита на Аляске.

"Действительно, появилась надежда, и это слышно по риторике, на возобновление полномасштабного, цельного, очень субстантивного диалога между Россией и США, - отметил эксперт. - То, что на Аляске обсуждались вопросы украинского кризиса, то это естественно, потому что это самая болевая точка. С нашей стороны и с американской имеется интерес к тому, чтобы кризис был разрешен. При последующих встречах появятся уже расширенные вопросы, которые будут обсуждаться. Это может быть уже какие-то вопросы стратегической стабильности, вопросы, связанные с ядерными вооружениями".

По мнению собеседника агентства, в двухсторонних отношениях всегда большое значение имеет восприятие личности собеседника, лидера другого государства. "Если присутствует между руководителями стран определенное позитивное восприятие, то это становится серьезным вкладом в установление дружественных, долгосрочных отношений, - обратил внимание проректор Дипакадемии. - Благодаря этому можно рассчитывать на очень серьезные политические результаты для обеих сторон. Это способствует тому, что многие сложные вопросы решаются в более краткие сроки и с наибольшей эффективностью". "Президенты России и США достаточно давно друг друга знают, давно общались. Вселяет надежду, что наступит день, когда все проблемы будут решены", - сказал Карпович.