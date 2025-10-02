Эксперт Быстрицкий: Путин четко обозначил опасности от текущей политики Европы

Президент России подчеркнул, что Москва не станет поддаваться на провокации, отметил председатель совета Фонда развития и поддержки "Валдая"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая" четко обозначил риски и опасности от текущей политики Европы и подчеркнул, что Россия не станет поддаваться на провокации. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки "Валдая" Андрей Быстрицкий.

"Он очевидным образом достаточно критично и очень здраво и трезво оценил ситуацию с Европой. Он объяснил, что Россия не будет, конечно, поддаваться на провокации, но она понимает, какой опасный путь сейчас происходит, какие риски для всех возникают. Мне кажется, это был в высшей степени содержательный разговор", - сказал эксперт, комментируя заявления президента.

При этом Быстрицкий обратил внимание, что российский лидер в очередной раз предложил выстраивать отношения с Западом на балансе и учете интересов друг друга. "Он также уделил большое внимание российским вооруженным силам, их способности отвечать на вызовы, оценил ситуацию на линии боевого соприкосновения. В общем, мне показалось, что эти почти четыре часа были очень содержательные", - добавил аналитик.

Как отметил эксперт, Путин также дал понять, что Россия играет очень важную роль в мире и в формировании многополярности. "Он рассказал специально, как создавался БРИКС и как разговаривали китайский, индийский и российский лидеры, и с этого все началось. И в этом смысле Россия играет роль организующей силы в новой мировой конфигурации", - подчеркнул он.

Ситуация на Ближнем Востоке и отношения с США

Эксперт также предположил, что предложение президента США Дональда Трампа по Газе может послужить толчком для развития отношений Москвы и Вашингтона. "Обратите внимание, что президент был осторожен с высказываниями. С одной стороны, конечно, интересно охарактеризовал Трампа как комфортного собеседника, но вместе с тем он сказал, что при определенных условиях", - продолжил аналитик.

"Вопрос в том: согласятся ли, услышат ли Соединенные Штаты. К тому же это зависит не только от США, но и от позиции, в том числе и Израиля, и Палестины. Поэтому, как это все сложится, сказать трудно, но вероятность такого развития событий, что это поможет улучшению и развитию отношений России и США, да, такая вероятность есть", - заключил Быстрицкий.