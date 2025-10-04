Слуцкий: украинский сценарий в Грузии не заглушит голос народа

Итоги выборов в стране - очевидное тому доказательство, считает лидер ЛДПР

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Поддерживаемые западными странами протесты в Грузии, разразившиеся из-за муниципальных выборов в стране и проходящие по "майданным методичкам", не смогут повлиять на мнение большинства граждан. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Что же касается спонсоров разного рода цветных революций, то пора понять: мир стремительно меняется. Разъяренная толпа, подогреваемая извне, не может теперь заглушить голос народа. Итоги выборов в Грузии - очевидное тому доказательство", - написал политик в своем Telegram-канале.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в беспорядках, которые происходят в Тбилиси, также виноват и посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, поскольку "некоторые иностранцы даже напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя, включая представителя ЕС".