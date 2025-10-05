Депутат Водолацкий: ЕС организацией беспорядков добивается начала войны в Грузии

Грузия находится на острие атак Евросоюза и всех западных НКО, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Европейский союз и другие структуры, которые вовлечены в организацию антиправительственных беспорядков в Грузии, добиваются развязывания гражданской войны в стране. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

4 октября в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на муниципальных выборах набирает свыше 81% голосов избирателей, на этом фоне прозападная оппозиция попыталась организовать беспорядки в столице. Грузинские власти назвали акцию оппозиционеров попыткой государственного переворота с участием иностранной агентуры. Полиция возбудила уголовное дело.

"Грузия сегодня находится на острие атак Евросоюза и всех [западных] НКО (некоммерческих организаций - прим. ТАСС), потому что страна, которая уже была в сетях правящих в Евросоюзе националистических структур, вдруг из них начала вырываться. Поэтому сегодня все ресурсы и социальные институты Евросоюза и занимающиеся специальными мероприятиями структуры нацелены на то, чтобы максимально в Грузии начать гражданскую войну, чтобы был "майдан" по примеру Украины", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что организаторы, выводя толпы на улицу, нацелены на то, чтобы расшатать ситуацию в Грузии, свергнуть существующую власть и "ввергнуть страну в пучину гражданской войны". При этом, подчеркнул депутат, беспорядки в Грузии не получат широкой поддержки, поскольку население ориентируется на правящую партию. Кроме того, у грузинских властей есть достаточно сил и средств для недопущения развития ситуации по украинскому сценарию.