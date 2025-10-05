Депутат ГД Водолацкий: организаторы провокаций в Грузии пожертвуют сторонниками

Поведение представителей оппозиции, которая вывела людей на улицы Тбилиси под флагами Евросоюза и Украины, депутат охарактеризовал как начало "истерии и агонии"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Организаторы беспорядков в Грузии в случае необходимости пожертвуют своими сторонниками для достижения целей по дестабилизации обстановки в стране. Об этом заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Они (организаторы беспорядков в Грузии - прим. ТАСС) готовы идти дальше. Они готовы убивать для того, чтобы устраивать провокации и, может быть, даже попытаться кого-то из своих сообщников отправить на тот свет и сказать, что нынешнее руководство действует такими методами, чтобы всколыхнуть тех, кто еще сомневается - выходить на улицу или не выходить", - сказал собеседник агентства.

Результаты муниципальных выборов в Грузии, по его словам, продемонстрировали, что финансирование ЕС и западными некоммерческими организациями группировок на территории Грузии не дало желаемого эффекта. Население Грузии на выборах поддержало стабильность, суверенитет собственного государства и традиционные ценности, добавил Водолацкий.