В СФ отметили показной характер призыва Зеленского к прекращению огня в небе

Решения Киева формируются под влиянием внешних сил, указала член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова

Здание Совета Федерации РФ © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Призыв Владимира Зеленского к одностороннему прекращению огня в небе сформирован под влиянием внешних сил и носит показной характер. Об этом заявила ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова.

"Призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня, на мой взгляд, носит показной характер и вряд ли имеет реальное значение. Думаю, что решения Киева формируются под влиянием внешних сил", - сказала Никонорова.

Она добавила, что страны Запада, как кураторы киевского режима, должны сосредоточиться на разработке "конкретных шагов и плана", а не на "формулировании пустых призывов", если хотят урегулирования конфликта.

Ранее Зеленский в своем Telegram-канале попросил о об одностороннем прекращении огня в небе.

В ночь на 5 октября на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, поступали сообщения о многочисленных взрывах. Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар при помощи высокоточного оружия большой дальности по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Все цели удара достигнуты.