Грушко: Польша проигнорировала предложение РФ разобраться в ситуации с дронами

Замглавы МИД подчеркнул, что с точки зрения разрешения ситуации, активация статьи четвертой ничего не дает

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Польша проигнорировала предложение российской стороны организовать контакты по линии министерства обороны и МИД РФ для прояснения ситуации в отношении происхождения дронов в ее воздушном пространстве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Читайте также

Что известно о позиции России по инциденту с БПЛА над Польшей

"Они проигнорировали и пошли в Брюссель, побежали в Брюссель за статьей четвертой. Хотя с точки зрения разрешения ситуации, активация статьи четвертой ничего не дает", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о реакции Польши на предложение российской стороны организовать контакты по линии министерств на фоне инцидента с дронами.

Грушко обратил внимание, что Варшаве "следовало бы обратиться к Москве, "если у них есть вопросы в отношении происхождения этих дронов, откуда летели". "Но поскольку они к нам не обратились, значит, у них нет никакого интереса в том, чтобы разобраться действительно, - подчеркнул замглавы МИД РФ. - Есть только большой интерес сделать из этой истории еще одну страшилку про российскую угрозу".

О ситуации с дронами

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября были зафиксированы 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Польши не стремятся прояснить ситуацию и дойти до правды в инциденте с беспилотниками.