Кремль приветствует позицию Трампа по ДСНВ

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что такой настрой президента США внушает оптимизм

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Кремль приветствует заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что предложение президента РФ Владимира Путина по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "звучит как хорошая идея". Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос ТАСС, такой настрой Трампа внушает оптимизм.

"Мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает основание для оптимизма в том плане, что США поддерживают эту инициативу Путина", - отметил представитель Кремля.

Однако каких-то конкретных сигналов по дипломатическим каналам пока не поступало. На соответствующий вопрос представитель Кремля ответил отрицательно.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что предложение Путина по ДСНВ "звучит как хорошая идея". 22 сентября Путин на совещании с Советом безопасности РФ заявил, что Москва по истечении в феврале срока действия ДСНВ готова в течение еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.